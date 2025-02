Llega nueva delegada y aumentan quejas de desabasto en IMSS NL

En Nuevo León, el IMSS cambió de delegado y a la par crecieron las quejas sobre desabasto de medicamentos.

Derechohabientes del organismo denuncian que desde hace por lo menos dos meses, se ha agudizado la escasez de medicinas y esto coincide con la llegada al IMSS Nuevo León de Miralda Aguilar Patraca, el pasado 9 de diciembre.

Además de la falta de disponibilidad de fármacos para tratar cáncer, ahora se suman los relacionados con diabetes e hipertensión.

En varias clínicas y hospitales del IMSS de la zona metropolitana de Monterrey, INFO7 pudo constatar qué derechohabientes están padeciendo un desabasto de medicamentos, principalmente en medicinas para tratar la diabetes y la hipertensión, que son dos de las enfermedades más comunes entre la población regia.

Productos como la insulina, el compuesto de metformina con sitagliptina, que son para controlar la diabetes, y el amlodipino, que es para la hipertensión, escasean en farmacias como la Clínica 6 del IMSS, en San Nicolás, y la Clínica 32, del municipio de Guadalupe.

El problema se agudizó tras la llegada de la nueva delegada del IMSS al estado, Miralda Aguilar Patraca, quien asumió el cargo el pasado 9 de diciembre, en sustitución de Tonatihu Ortiz Castillo.

En el caso del abastecimiento de medicinas, la responsabilidad recae sobre Iztel Arriola Gutiérrez, quien es la coordinadora de abasto del IMSS Nuevo León.

Un derechohabiente del IMSS, quien iba acompañado de su esposa, salieron sin medicamentos y muy molestos de la Clínica y Hospital de Zona Número 6 del IMSS, en San Nicolás.

Ambos padecen de diabetes y desde hace dos meses no le han surtido insulina porque no hay y no saben para cuándo van a surtir.

Tampoco les surtieron otros medicamentos como el compuesto de metformina con sitagliptina.

Afirmaron que, así como ellos, otros de los derechohabientes que padecen la enfermedad sufren por el desabasto de insulina y temen complicaciones de salud.

“No hay, vamos a ver para cuándo está o cómo le hacemos, porque si no me la inyecto, no, pues me muero, debería de haber medicamentos, no sé por qué falta”, indicó el paciente.

Su esposa aseguró que en la farmacia del IMSS sólo les dijeron que surtir la receta iba a quedar pendiente, sin darles la certeza de cuándo.

