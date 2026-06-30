Llega monorriel a Torre Rise y suma 18.2 km de continuidad

De acuerdo con los reportes oficiales, las pruebas de rodamiento se han ejecutado con éxito e indican que todo el sistema marcha en orden

La construcción del nuevo sistema de monorriel en Nuevo León alcanzó un hito clave en su desarrollo, realizó su arribo a la zona de la Torre Rise y el Puente Nuevo, consolidando un trayecto de 18.2 kilómetros de continuidad desde el área de Patios y Talleres.

De acuerdo con los reportes oficiales, las pruebas de rodamiento se han ejecutado con éxito e indican que todo el sistema marcha en orden.

Este avance representa un paso decisivo hacia la consolidación de la infraestructura de transporte público que requiere la entidad.

El proyecto general, liderado por el Gobierno de Nuevo León y Metrorrey, contempla la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro, las cuales sumarán una extensión total de 36 kilómetros. Con estas dimensiones, la obra se consolida como el monorriel más largo de Latinoamérica.

Las autoridades estatales aseguraron que esta obra posiciona a Nuevo León como un referente en movilidad urbana y seguridad estructural en todo el continente, destacando puntos clave en su ejecución.

El proceso constructivo sigue estrictos protocolos globales como la normativa AASHTO (Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes) y el código ACI 318 (Instituto Americano del Concreto), estándares utilizados en las infraestructuras más avanzadas del mundo.

El desarrollo de la obra, indicaron, cuenta con supervisión internacional y un esquema de precisión milimétrica, diseñados para garantizar la seguridad estructural a largo plazo.

El avance de los 18.2 kilómetros continuos, enfatizaron, marca el ritmo de una obra que busca transformar la dinámica de traslado de los habitantes de la zona metropolitana.