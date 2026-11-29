La celebración navideña tendrá como sedes la Explanada de los Niños Héroes y el Parque del Agua, donde los visitantes podrán disfrutar de las atracciones

La cuenta regresiva terminó. La Macronavidad 2026 comenzará este domingo 29 de noviembre en Nuevo León, con actividades gratuitas para chicos y grandes en la Explanada de los Niños Héroes y el Parque del Agua.

El evento contará con distintas atracciones, entre ellas una pista de hielo, un carrusel mágico y una rueda de la fortuna, además de otras actividades preparadas por el Gobierno de Nuevo León.

La entrada será completamente gratuita y las instalaciones permanecerán abiertas hasta el 15 de enero de 2027, con diferentes horarios de atención durante la semana.

Horarios de la Macronavidad 2026

Las actividades podrán disfrutarse en los siguientes horarios:

De lunes a jueves: de 16:00 a 21:00 horas.

de 16:00 a 21:00 horas. De viernes a domingo: de 16:00 a 22:00 horas.

de 16:00 a 22:00 horas. 24 y 31 de diciembre: de 10:00 a 14:00 horas.

¿Dónde se realizará la Macronavidad 2026?

La celebración navideña tendrá como sedes la Explanada de los Niños Héroes y el Parque del Agua, donde los visitantes podrán disfrutar de las atracciones y actividades recreativas.

Con esta edición, las familias neolonesas tendrán la oportunidad de celebrar la temporada navideña con opciones de entretenimiento gratuitas hasta mediados de enero.