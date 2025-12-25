Llega Juguetón Azteca a El Ranchito y a El Realito

Faltando unas cuantas horas para la Noche Buena, un cargamento de bicicletas, muñecas, balones, carritos, patinetas y pelotas llegó a la colonia El Ranchito,

La fábrica de sueños de TV Azteca, el Juguetón, sigue provocando caritas felices.

Es su magia que todo lo cambia.

Faltando unas cuantas horas para la Noche Buena, un cargamento de bicicletas, muñecas, balones, carritos, patinetas y pelotas llegó a la colonia El Ranchito, en el municipio de Guadalupe.

Niñas y niños que viven en ese asentamiento irregular, y sus papás, no se la creían.

Ahí, hay muchas carencias... por eso, un juguete los hizo sentir una Navidad diferente.

"Muchas gracias por traernos una bici", expresó una niña. "Estoy muy feliz, es la bici que yo estaba esperando", dijo un niño. "A mí me tocó una patineta y un balón, muchas gracias", comentó otra niña.

Los papás dieron su agradecimiento.

"Se les agradece, muchas gracias porque les dieron bicicletas y gracias al Juguetón por los juguetes", afirmó una mamá. "Muchas gracias al Juguetón, a las personas que se tocaron el corazón para traerles un juguete a los niños", sostuvo otra de las mamás.

Luego, llegamos a la colonia El Realito, también en el municipio de Guadalupe, donde los niños y sus papás ya nos esperaban.

En esa zona de carencias, un juguete a los niños les cambia el día. Y a sus papás también

"Gracias al Juguetón por traerle a mis hijos cada año", declaró una feliz mamá.

Gracias a todos porque con su donativo de juguetes logramos hacer felices a los menores en circunstancias vulnerables.

Y gracias también a las instituciones, públicas y privadas, que se sumaron a esta noble causa: llevar juguetes a quienes carecen de recursos para comprarlos.

El Juguetón es una iniciativa de Fundación Azteca que ya cumplió 31 años celebrándose.

Gracias a todos los que nos han apoyado.

Recuerde: un regalo, una sonrisa, muchos regalos, muchas sonrisas.