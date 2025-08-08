Llega herido a hospital Tierra y Libertad tras ataque en Escobedo

El hombre fue herido sobre la calle Loma Los Molinos, donde presuntamente fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Con impactos de bala en ambas piernas, un hombre llegó por sus propios medios al Hospital Tierra y Libertad, tras ser atacado a tiros en calles del municipio de Escobedo.

La agresión ocurrió la noche de este miércoles, poco antes de las 20:30 horas, en la colonia Colinas del Topochico. De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el hombre fue herido sobre la calle Loma Los Molinos, donde presuntamente fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Tras la agresión, el lesionado fue llevado en un vehículo particular hasta el hospital ubicado al norte de Monterrey, donde fue recibido por personal médico. Al arribar al nosocomio, la víctima ya era custodiada por elementos policiacos.

De Amanda extraoficial el hombre fue identificado como Alberto, de aproximadamente 30 años de edad, y presentaba heridas de arma de fuego en ambas piernas. Su estado de salud se reporta como estable.

La zona donde ocurrió el ataque fue resguardada por elementos de seguridad, mientras agentes investigadores recaban evidencia y testimonios que permitan esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables.