Llega 'Frankenstein' a Cineteca NL antes de estreno en Netflix

Uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año, 'Frankenstein' dirigida por el ganador del Óscar, Guillermo del Toro, llegará a la pantalla grande de la Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa” con funciones especiales a partir de este jueves.

La Cineteca, ubicada en la Nave 1 del Centro de las Artes al interior del Parque Fundidora, es una de las pocas salas en el país invitadas para proyectar el filme en toda su magnitud, días antes de su estreno global en streaming.

Basada en la novela clásica de Mary Shelley, publicada en 1818, la cinta adapta la icónica historia de Víctor Frankenstein, interpretado por Jacob Elordi, un científico que da vida a un ser en un monstruoso experimento.

El elenco de lujo se complementa con la participación de Mia Goth, Oscar Isaac y Christoph Waltz.

'Frankenstein' ha recorrido con éxito importantes festivales internacionales, incluyendo Venecia y Toronto.

Del Toro ha asegurado que al escribir el guion tuvo muy presente la idea de plasmar la tecnología y sus peligros, un proyecto que anhelaba llevar a la pantalla grande desde su infancia y que esperó para rodar bajo las condiciones creativas y técnicas adecuadas.

Aunque su estreno en Netflix está programado para el 7 de noviembre, el público regio podrá disfrutarla primero en la Sala 1 de la Cineteca.

Los boletos para estas funciones especiales estarán disponibles una hora antes de cada proyección en la taquilla de la Cineteca Nuevo León.

Solo podrán adquirirse las entradas correspondientes a las proyecciones de ese día. El costo de la entrada general es de $60 pesos. Tienen entrada con descuento estudiantes, maestros y personas con tarjeta vigente del INAPAM.