Llega el universo de Fassbinder a la Cineteca Nuevo León

El legado de uno de los cineastas más audaces y prolíficos de la historia aterriza en la ciudad.

Rainer Werner Fassbinder, figura central del "Nuevo Cine Alemán", será el protagonista del ciclo "Rainer Werner Fassbinder en retrospectiva", que se llevará a cabo en la Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa”.

Esta muestra es resultado de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Cultura de Nuevo León, a través de CONARTE, el Centro Cultural Alemán Monterrey y el Goethe-Institut Mexiko.

El ciclo busca abrir un espacio de debate sobre la capacidad del arte para incomodar y cuestionar la moralidad, la intolerancia y el deseo.

Fassbinder (1945-1982) fue un creador incansable que, en tan solo 37 años de vida, produjo más de 40 películas. Su estilo fusionó la estética del melodrama de Hollywood con una crítica mordaz a la sociedad alemana de posguerra.

“Esa fue una nueva forma de ver la realidad de Alemania a través del lente de Fassbinder; fue totalmente innovador y atrevido”, destacó Michael Greszus, director del Centro Cultural Alemán Monterrey.

La selección abarca desde sus experimentos tempranos hasta su madurez estética.

Como complemento especial, se proyectará Enfant Terrible (2020), la película biográfica dirigida por Oskar Roehler, que retrata la intensa vida del director y que le valió a Oliver Masucci el premio a Mejor Actor en los Premios del Cine Alemán.

TOMA NOTA

Fechas: Del 5 al 14 de febrero.

Lugar: Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa” (CONARTE).

Costos: * Entrada general: $70 pesos.

Estudiantes, maestros e INAPAM: $50 pesos.

Más información en conarte.org.mx y redes sociales @conartenl y cinetecanl_conarte en Instagram.