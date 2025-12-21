Llega el solsticio de invierno a Monterrey con altas temperaturas

En la zona metropolitana de Monterrey, el inicio del invierno coincide con un aumento en las bajas temperaturas, especialmente durante la madrugada

Este fin de semana se registra el solsticio de invierno, un fenómeno astronómico que marca el inicio oficial de esta estación en Monterrey y en el resto del hemisferio norte, caracterizado por la noche más larga y el día con menos horas de luz solar del año; sin embargo, a comparación de otros años, en esta ocasión la temperatura no descenderá como estábamos acostumbrados.

¿Qué es el solsticio de invierno?



El solsticio ocurre cuando el Sol alcanza su punto más bajo en el horizonte al mediodía, como resultado de la inclinación del eje terrestre, a partir de este momento, los días comienzan a alargarse de manera gradual por lo que, las temperaturas frías suelen intensificarse durante las semanas posteriores.

Además de su importancia científica, el solsticio de invierno ha tenido un fuerte significado cultural e histórico, ya que diversas civilizaciones a lo largo del mundo lo consideraban como un símbolo de innovación hacia sus ancestros y del regreso progresivo de la luz solar.

En la zona metropolitana de Monterrey, el inicio del invierno coincide con un aumento en las bajas temperaturas, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día, autoridades estatales, municipales y personal de Protección Civil al inicio del mes han reiterado a la población para tomar precauciones ante el frío, abrigarse adecuadamente y proteger a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

Temperaturas altas en invierno

En plenas fechas decembrinas se ha registrado un aumento de la temperatura en Monterrey, donde pocas veces se ha visto, durante la semana de Navidad las temperaturas en la ciudad alcanzarán los 28 grados, si comparamos las temperaturas del año pasado, la máxima de la temperatura en el mes de diciembre del año pasado rondaban los 15 grados centígrados como máxima temperatura alcanzada.

Mientras que en el presente año, las temperaturas máximas alcanzaran los 28 grados centígrados, esto quiere decir que en comparación al año pasado hubo un incremento del 86 por ciento de la temperatura máxima en plena temporada invernal en la ciudad.

Especialistas y meteorólogos señalan que, aunque el solsticio marca un cambio astronómico, el invierno climático suele sentirse con mayor fuerza en enero y febrero, cuando se presentan frentes fríos y descensos más marcados en el termómetro de lo cual se siente de una manera más notoria.

El solsticio de invierno se presenta cada año entre el 20 y el 22 de diciembre, en donde en esta ocasión sucedera en el dia 21 del mes presente.