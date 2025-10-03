Llega 'Cuidar tu Salud' a un millón 220 mil personas

A tres años de su creación, el seguro médico estatal "Cuidar tu Salud", que brinda atención gratuita, ya llegó a un millón 220 mil beneficiarios en Nuevo León

El gobernador Samuel García y su esposa y titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, conmemoraron el aniversario de esta estrategia que proporciona los servicios de salud a quien carece de ellos.

La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, rindió un reporte de los avances.

García Sepúlveda destacó los logros alcanzados y reafirmó el compromiso con la inclusión y bienestar integral.

"Es un éxito rotundo, es un caso de ejemplo, no sólo nacional, sino en todo el Continente, cómo 1.2 millones de beneficiarios que no tenían salud, que no tenían IMSS, hoy tienen todo gratuito al alcance de una tarjeta y de un programa”, expresó.

"Si llegase a tocar algún cáncer infantil, algún cáncer de mama, alguna enfermedad de éstas, que comúnmente quitan el patrimonio, hoy le decimos a Nuevo León que lo cubrimos todo y lo cubrimos gratis”, aseguró.

"Cuidar tu Salud" atiende la cobertura universal para Cáncer Infantil y Cáncer de Mama.

Además, tiene los programas "Asistimos con Amor", "Alimentar con Amor", "Oye", "Cuidar tu Salud Mental", "Instituto de Medicina Materno Fetal" y "Código Infarto", entre otros.

Rodríguez Cantú recordó que tras la desaparición del Seguro Popular, miles de familias perdieron su seguridad social, y fue entonces que el gobierno estatal se comprometió a garantizar que nadie se quedara sin acceso a la atención médica.

"La salud la tenemos hoy, mañana no lo sabemos. He tenido la oportunidad de recorrer Nuevo León y conocer a muchas familias que lo confirmaban con su propia historia. Mamás que no tenían atención prenatal, personas que no podían atenderse en un hospital, familias enteras que hipotecaron sus casas o vendieron sus carros para salvar a un hijo. Y entendí algo muy claro: la salud es la paz y la tranquilidad de muchas familias", explicó.





"Eso es lo que celebramos hoy: tres años de cuidar tu salud y tres años de construir un nuevo Nuevo León que está más fuerte, más sano y, sobre todo, más humano, porque cuando cuidamos la salud de nuestra gente, cuidamos el presente y el futuro de nuestro Estado”, declaró.

En tanto, la Secretaria de Salud destacó que con esta estrategia se celebra la esperanza de miles de familias, la fuerza de la comunidad y el derecho irrenunciable de cada neolonés a recibir atención médica accesible, digna y de calidad.

"Nació como una respuesta a los grandes retos de nuestro sistema. Hoy más de un millón 220 mil personas se benefician con "Cuidar tu Salud" Y esto es sólo el inicio”, expresó Marroquín.

"En este aniversario celebramos los logros alcanzados y renovamos el compromiso de seguir construyendo un sistema de salud que acompaña a cada neolonés en todas las etapas de su vida”, expuso.

Por el gobierno federal, asistió el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, quien reconoció la labor del gobierno estatal en esta materia.

"La salud es el puente que une al país y en Nuevo León se está demostrando: unidos por la salud, unidos por el bienestar y unidos por México”, aseveró el funcionario federal.