Llega apoyo para Bernabé pero aún teme por su salud

Hace una semana INFO7 presentó la historia de Bernabé Ríos, un hombre que padece obesidad extrema, ante esto el municipio de Escobedo respondió extendiendo ayuda a este padre de familia.

Pero la ayuda se ha demorado, este padre de familia pide al municipio de Escobedo agilizar el apoyo, pues tiene el temor de dejar solas a su esposa e hija, él asegura que su cuerpo ha comenzado una cuenta regresiva.

“Es urgente ya para mí, pues yo ya no tengo tiempo. El cuerpo pues ya sientes cuando ya vas para atrás, ya te sientes deteriorado, ya muy cansado”, expresó.

Según Bernabé, el municipio le llevó algunos medicamentos, pero han quedado pendientes algunos estudios y otros apoyos que prometieron para su esposa e hija.

Un médico de un hospital cercano a su colonia, ajeno al municipio, le dio un tratamiento a seguir y posiblemente en una semana pueda comenzar una dieta.

"Él me consulta aquí, ya me citó al día siguiente. Me hizo los estudios, me dio medicamento pues para alivianar mi niveles de azúcar”, comentó.

A pesar de que el panorama va mejorando para Bernabé, no es suficiente, pues según le informaron en un futuro necesitará de una cirugía bariátrica, la cual le resulta imposible costear.





