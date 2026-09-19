Llega a Monterrey ‘OMPHALOS’, megaobra de danza contemporánea

Además de su relevancia artística, la presentación marca el inicio de las celebraciones por el bicentenario de las relaciones bilaterales entre México y Francia

Inició la cuenta regresiva para el estreno en la ciudad de “OMPHALOS”, una de las creaciones más ambiciosas de la danza contemporánea actual.

La obra, concebida por el reconocido coreógrafo franco-belga Damien Jalet, llegará a la Gran Sala del Teatro de la Ciudad este sábado 19 y domingo 20 de septiembre como parte de una gira nacional impulsada por ABRA Projects, la productora Moves y el Conjunto Santander de Artes Escénicas, con el respaldo de CONARTE, la Secretaría de Cultura y el Consulado General de Francia en Monterrey.

Además de su relevancia artística, la llegada de esta pieza marca el inicio en el estado de las celebraciones por el bicentenario de las relaciones bilaterales entre México y Francia.

Un cruce entre innovación técnica y mitología

El espectáculo toma su nombre de la palabra griega omphalos (“ombligo del mundo”) y propone una reflexión sobre el tiempo, el origen de la humanidad y el cosmos. La pieza entrelaza el mito helénico de las águilas de Zeus con las cosmovisiones indígenas del México antiguo, utilizando el arte como un puente entre ambas culturas.

El centro visual del escenario es dominado por una gigantesca antena parabólica de 12 metros inclinada —diseñada por el escenógrafo mexicano Jorge Ballina e inspirada en una estructura de la Segunda Guerra Mundial en Stenigot, Inglaterra—. Sobre esta plataforma, 20 bailarines mexicanos ejecutan movimientos de alta precisión física desafiando la gravedad.

"Esta obra muestra música, iluminación, vestuario, técnica, producción y a una antena gigantesca que requiere una precisión monumental del equipo artístico", explicó Ireri Mugica, directora de ABRA Projects y productora general del montaje.

Por su parte, el Cónsul General de Francia en Monterrey, Pierre Raynaud, destacó la colaboración internacional del proyecto:

"Es una obra maestra de la creación francesa. El encuentro entre un artista franco-belga y talentos locales demuestra la universalidad del arte".

Talento multidisciplinario de clase mundial

La producción reúne a prominentes figuras de la escena artística global:

Música: Banda sonora creada por el fallecido compositor japonés Ryuichi Sakamoto (ganador del Óscar y Grammy) en colaboración con Marihiko Hara .

Diseño escénico e iluminación: Escenografía de Jorge Ballina e iluminación a cargo de Víctor Zapatero .

Vestuario y Dramaturgia: Diseños del creador belga Jean-Paul Lespagnard y dramaturgia de la mexicana Catalina Navarrete.

Datos de la función