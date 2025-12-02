Llaman actores políticos a denunciar venta de pirotecnia

Piden a la ciudadanía no comprar pirotecnia, ya que, mientras exista una demanda, la comercialización ilegal seguirá existiendo

Para evitar el comercio ilegal y más tragedias, legisladores y alcaldes pidieron a la población a abstenerse de comprar pirotecnia y denunciar a cualquier que observen que esté vendiendo o trasladando este tipo de fuegos artificiales.

Tanto el senador Waldo Fernández, como el diputado federal del PAN, Victor Pérez, como el alcalde de Escobedo y presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Andrés Mijes pidieron a la ciudadanía no comprar pirotecnia, ya que, mientras exista una demanda, la comercialización ilegal seguirá existiendo.

“Lo que llamamos a los ciudadanos es a que no consuman pirotecnia, el mercado se acaba cuando ya no consumes, así de sencillo. Voy a llevarlo a la mesa metropolitana para exhortar a los municipios de que eviten la venta de pirotecnia”, dijo Andrés Mijes.

En el mismo sentido, el senador por Nuevo León, Waldo Fernandez puntualizó que no hay un buen motivo por el cual comprar pirotecnia ya que daña el medio ambiente y es peligroso su uso.

“No tiene ningún sentido comprar pirotecnia, es peligrosa, ya vimos la tragedia que sucedió ahí y lamentablemente cada año en algún lugar del país hay una tragedia de ese tipo. Segundo, incluso en el tema de bienestar animal, causa mucho daño a las mascotas, este asunto que sucede ahí.

“Y en tercero, creo que Protección Civil municipal debería de explicar qué fue lo que sucedió, porque es imposible que alguien esté teniendo en su casa juegos pirotécnicos y no hay un vecino que se dé cuenta, o sea, no es un asunto donde vas llevando un kilo, evidentemente llegó un camión, descargó”, dijo Waldo Fernández.

Por su parte, Victor Pérez, diputado federal del PAN, dijo que la actual legislación sobre la prohibición de pirotecnia está obsoleta y no se cumple, por lo cual se debe de retomar el tema, sobre todo en el rubro de prevención.

“No hay permiso para tener materiales explosivos en una casa habitación, la ley a lo mejor necesita actualizarse, y generar una serie de observaciones sobre cómo va el desarrollo urbano en una zona, pero la ley es muy clara, no puedes tener materiales explosivos en una casa habitación.

“Existe un uso de suelo específico para eso. Y entre que lo vigile el Ejército y entre que lo vigilan los municipios, cada uno, ahí es donde tiene uno que estar en observancia, eso sucede con las leyes, las leyes existen, pero a veces la aplicación es la que falla", dijo Víctor Pérez.