Llaman a vivir en paz el partido México vs Inglaterra

El gobierno estatal ampliará las zonas con pantallas para el México vs Inglaterra y advirtió sanciones a quienes provoquen disturbios en el Fan Fest

Con el objetivo de mantener el saldo blanco durante el partido de México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial FIFA 2026, el Gobierno de Nuevo León llamó a la población a disfrutar la fiesta futbolera con responsabilidad y anunció la ampliación de espacios con pantallas gigantes para evitar aglomeraciones.

El encuentro se disputará el próximo domingo a las 18:00 horas, por lo que las autoridades prevén una asistencia superior a la registrada en los partidos anteriores.

Nuevo León duplicará la capacidad para ver el México vs Inglaterra

El gobernador Samuel García informó que se habilitarán nuevas pantallas en la Macroplaza, específicamente en la explanada del Museo de Historia Mexicana, el Lab Nuevo León, el exterior de la Biblioteca Central y los alrededores del Teatro de la Ciudad.

Con estas medidas, la capacidad de la Macroplaza pasará de 50,000 a 100,000 personas, con el propósito de descentralizar la concentración de aficionados que tradicionalmente acuden al FIFA Fan Festival del Parque Fundidora.

Además, el mandatario invitó a los municipios metropolitanos y a los estadios de Rayados, Tigres y Sultanes a instalar pantallas para ampliar la oferta de espacios públicos.

Autoridades advierten sanciones por portazos o ingreso forzado

El Gobierno estatal advirtió que las personas que derriben rejas, ingresen por la fuerza o agredan a elementos de seguridad cuando un recinto alcance su capacidad máxima podrán ser sancionadas e incluso enfrentar consecuencias legales.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, exhortó a los aficionados a respetar las indicaciones de las autoridades y acudir a sedes alternas si el Fan Fest llega al límite permitido.

"Si ya no encontramos lugar en dicho punto, tenemos más opciones. Lo importante es festejar con cordialidad y sin ponernos en riesgo", señaló Cavazos.

Explicó que cuando el aforo alcanza aproximadamente el 98% de su capacidad, un comité operativo determina el cierre temporal del acceso para evitar situaciones de riesgo.

Bomberos pide respetar el aforo y prevenir golpes de calor

El director operativo de Bomberos Nuevo León, Alejandro Zúñiga, destacó que la seguridad depende también de la colaboración de los asistentes y pidió respetar el aforo establecido en cada sede.

Asimismo, recomendó llegar con anticipación, utilizar ropa ligera, protector solar, mantenerse hidratados y, en caso de presentarse una aglomeración, retirarse de forma ordenada, sin correr ni empujar.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es conservar el saldo blanco registrado durante los primeros días del Mundial y garantizar que la afición disfrute con seguridad el esperado partido entre México e Inglaterra.