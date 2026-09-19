Llaman a no olvidar a judiciales fallecidos por huracán Gilberto

Juan Villarreal, quien perdió a cuatro de sus compañeros de la extinta Policía Judicial, honra cada año la memoria de quienes se volvieron amigos

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A 38 años del huracán Gilberto, el llamado a no olvidar a las víctimas mortales de la tragedia sigue más vigente entre los supervivientes, como el excomandante Juan Villarreal, quien perdió a cuatro de sus compañeros de la extinta Policía Judicial cuando rescataban a los pasajeros de un camión en el río Santa Catarina.

Como anualmente lo hace desde la tragedia, el elemento en retiro rindió una guardia de honor en memoria de César Cortés, Miguel Manzano, Mario Javier Ríos y Óscar Vázquez.

Para ellos -y todos los fallecidos por el fenómeno meteorológico- se construyó un mausoleo a un costado de la avenida Morones Prieto en San Pedro Garza García; sin embargo, desde el 2025 se encuentra cercado por el propietario del terreno.

La valla metálica impide que los arreglos florales se coloquen adecuadamente, dificultando la consigna autoimpuesta de Villarreal para con sus compañeros.

Y es que recuerda que aquel 17 de septiembre de 1988 ellos corrieron con un destino que inicialmente iba a ser también para él.

“Cuando yo ya estaba amarrado para bajar al río junto con los demás compañeros, el comandante César me dijo: “Compadre, tú en este viaje no vas, tú me haces más falta arriba que abajo, te encargo la patrulla y ahorita regreso para irnos a almorzar al Vips’; yo todavía lo sigo esperando. “Después de todo eso yo sufrí una fuerte depresión”, compartió el ex elemento, “salí adelante e hice el compromiso de que cada año iba a venir a poner una ofrenda floral”.

El homenaje de este jueves se realizó frente a la cerca, donde también colgaron las coronas conmemorativas.

Raúl Tapia, otro elemento de lo que fuera la Policía Judicial, urgió al municipio de San Pedro a que intervenga para localizar al dueño del predio y que así se permita el acceso.

“Lo único que pedimos a los propietarios es que nos permitieran en esta fecha entrar a honrar a nuestros compañeros”, llamó. “Nosotros siempre procurábamos que el lugar se mantuviera limpio y ahora ya no podemos ni ingresar, tenemos que estar en la calle”.

La importancia, recalca Villarreal, es preservar la memoria de todas las víctimas de aquel fenómeno natural que cambió para siempre a Nuevo León.