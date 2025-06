Llaman a cargar autos y scooters eléctricos durante la madrugada

Ante las olas de calor que que se registran en México las autoridades hicieron un llamado para hacer consumo eficiente y responsable de la energía eléctrica y realizar las recargas fuera del horario de las 18:30 horas a 1:00 de la mañana incluyendo transportes como scooter y automóvil.

La demanda de energía eléctrica aumenta considerablemente en la tarde-noche en los hogares y se debe principalmente al uso simultáneo de equipos eléctricos para refrescar los hogares, además del consumo habitual de luces, pantallas, lavadoras y otros electrodomésticos.

Por tal motivo, la Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad y Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía invitan a la población a sumarse a la campaña nacional “Apaga, desconecta y cuida el planeta”, implementando 5 acciones sencillas para promover un consumo eficiente y responsable de la energía eléctrica:

1. Ajustar la temperatura de tu Aire Acondicionado (AA), a no menos de 23° C.

2. Planchar, lavar/secar ropa, usar el horno eléctrico y microondas fuera del horario de mayor consumo de electricidad.

3. Si cuentas con transporte eléctrico —bicicleta, scooter, automóvil—, realizar la recarga de sus baterías durante la madrugada o en las primeras horas de la mañana.

4. Aísla térmicamente el techo de tu casa y la pared con mayor exposición al sol. Procura utilizar pinturas de colores claros.

5. Desconecta los aparatos que no estés utilizando.

El actuar con responsabilidad en el uso de la energía eléctrica no solo se apoya la estabilidad del suministro eléctrico y la economía, si no también se contribuye directamente a la lucha contra el cambio climático.

Comentarios