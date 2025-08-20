Llama Waldo Fernández a prevenir inversiones riesgosas

Fernández subrayó la necesidad de que las autoridades asuman un papel activo en la prevención y difusión de alertas financieras, para evitar caer en engaños

Ante los recientes fraudes cometidos contra familias de Nuevo León por parte de financieras, el senador Waldo Fernández hizo un llamado a las autoridades estatales para que emitan información clara y oportuna que permita a la población prevenir este tipo de delitos.

De acuerdo con información publicada por El Horizonte, en los últimos tres años se han registrado por lo menos cuatro casos de gran magnitud, que en conjunto representan un quebranto superior a los $4,000 millones de pesos, afectando a cientos de inversionistas.

Fernández subrayó la necesidad de que las autoridades asuman un papel activo en la prevención y difusión de alertas financieras, a fin de que las y los ciudadanos cuenten con herramientas para identificar riesgos y evitar caer en engaños.

“Es urgente que las instituciones estatales generen campañas de información y advertencias claras sobre estas empresas fraudulentas. Muchas veces la población no tiene claro cuáles son los comportamientos y prácticas riesgosas o inusuales de este tipo de instituciones. Ni cómo o cuándo denunciar”, señaló el senador.

Además, reiteró su compromiso de dar seguimiento al tema desde el senado de la República, con el objetivo de que exista una mayor coordinación entre autoridades federales y estatales para frenar estos esquemas de fraude en Nuevo León.