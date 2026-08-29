Llama Samuel García "mamilas" a diputados del PRIAN

El mandatario estatal aseguró que no adeuda recursos a los municipios de Escobedo ni a Monterrey tras la negativa del PRIAN a reunirse.

Luego de que diputados locales del PRI y del PAN anunciaran que no irán a la reunión convocada por la Tesorería estatal para analizar el borrador del Presupuesto 2027, el gobernador Samuel García advirtió que no negociará con ellos, ni les dará "moches"; y reiteró que no tiene adeudos con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, ni con el edil con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, a quien, según comentó, ya le dicen "La Llorona".

El mandatario estatal aclaró que él no acudirá al encuentro porque fue invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Segundo Informe de Gobierno el 1 de septiembre en la CDMX; y el día 2, cuando será la reunión en Tesorería, aprovechará su estancia en la capital del país para ir a Banobras, a SCT y a Hacienda a cabildear proyectos.

Ya andan los diputados del PRIAN muy mamilas que '"primero paga y luego me siento'". No, no van a negociar, ni van a chantajear, ni van a tener moches del Nuevo Nuevo León. Si quieren jalar por Nuevo León, ahí va a estar la mesa en Tesorería; si no quieren jalar, no pasa nada, que no vayan; el año que entra los van a correr de Nuevo León por pusilánimes, por chantajistas.

"Nosotros no paramos, sacamos lana y agua por debajo de las piedras", declaró.

Durante un recorrido por las obras de construcción de una escuela pública en el municipio de Salinas Victoria, García Sepúlveda reiteró que no le debe recursos a ninguno de ambos municipios.

Primero, se refirió a Mijes Llovera, pero sin mencionar su nombre.

Uno de ellos, para no hacerlo personal, trae lo del Triángulo Norte. El estado de Nuevo León, sin estar obligado, pero con el ánimo de ayudar, les dimos 300 millones (de pesos) extras con los cuales debían terminar el Triángulo; no sabemos en qué lo ejercieron, y hoy está el Triángulo incompleto y ahí anda de llorón; ya le pusieron La Llorona, que quiere más, cuestionó.

Primero aclárale a Nuevo León por qué no acabaste el Triángulo. O mejor aún: suéltalo, y el Estado lo hace de manera incorruptible y completa... A Escobedo no se le debe nada, son unos malagradecidos, que a pesar de que Nuevo León les dio extras 300 millones y los desviaron, ahí andan chillando que quieren más", recriminó.

Luego, se refirió a aportaciones supuestamente pendientes que el alcalde regio Adrián de la Garza reclama, por apoyos que el Estado le prometió a la gestión del hoy exalcalde Luis Donaldo Colosio en Monterrey, en el 2021 y 2022, para unos puentes y corredores verdes "que ahora están destruyendo".

Por algún motivo, por alguna circunstancia, el recurso no se dio, quedó incompleto. Se acaba el ejercicio fiscal y con ese ejercicio se termina el apoyo. Bueno, y ahora nos quieren cobrar apoyos del 2022; eso es imposible, jurídicamente no da, porque era un apoyo que el gobierno del 2022 estatal le prometió al gobierno municipal del 2022. No pueden ahorita en el 2026 decirme: "Oye, es que le dijiste a Colosio que 50 bolas". Eso ya quedó en el 2022, señor. "No se va a pagar y no les debemos absolutamente nada al municipio de Monterrey", aclaró.

Aseguró que no cederá a las presiones ni de los legisladores, ni de Escobedo, ni de Monterrey.

No me pueden decir que para terminar las escuelas y las obras de Nuevo León con el presupuesto del 27 tengo que pagar un desvío de Escobedo o tengo que pagar un proyecto de Colosio del 2022. Eso no va a pasar, se los digo desde ahorita: "No nos van a chantajear... no estamos obligados", sentenció.