Llama Samuel García a 'no bajar la guardia' con la seguridad

El gobernador destacó la importancia de que los alcaldes de los distintos municipios, se reintegren de manera presencial a las Mesas de Seguridad

Con el objetivo de consolidar a la entidad como el estado más seguro del país y sostener la tendencia a la baja en la incidencia delictiva, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo un llamado enérgico a los integrantes de la Mesa para la Construcción de Paz a mantener el ritmo de trabajo y "no bajar la guardia".

Tras la reciente toma de protesta de los nuevos mandos militares en la región —el general Rubén Darío Díaz Esparza, como comandante de la Cuarta Región Militar, y el general Roger David Rodríguez Arosemena, al frente de la Séptima Zona Militar—, el mandatario estatal encabezó la sesión de seguridad donde subrayó que los resultados actuales deben ser el punto de partida para fortalecer la estrategia ante los retos venideros.

Foco en el Mundial 2026

El Ejecutivo estatal enfatizó que uno de los compromisos prioritarios para la administración es garantizar la seguridad pública durante la Copa del Mundo 2026, evento en el cual Nuevo León será una de las sedes principales. Ante este escenario, el Gobernador reiteró la necesidad de mantener un esquema operativo blindado y eficiente.

Coordinación con alcaldes

Como parte de las nuevas acciones estratégicas, el gobernador destacó la importancia de que los alcaldes de los distintos municipios, acompañados de sus secretarios de Seguridad, se reintegren de manera presencial a las Mesas de Seguridad.