Llama Samuel a la unión para que NL sea la mejor sede del Mundial

Cada día va creciendo la fiebre por la Copa del Mundo en Nuevo León, ante esto, el gobernador, Samuel García, hizo un llamado a la sociedad, empresas y autoridades para unir esfuerzos para que el estado sea la mejor sede de la justa.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, el mandatario comentó que presentará la iniciativa "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" al sector privado, gobiernos municipales, gobierno federal, universidades, Congreso y asociaciones religiosas para que, desde su trinchera, pongan su granito de arena para lo que será el evento más grande del próximo año.

“Es un mensaje a todo Nuevo León de corresponsabilidad. El Gobierno va a dar un extra y así pedimos que todos los actores del Estado también den ese extra para sacar nuestra mejor versión”, refirió el Gobernador.

“Hacer un llamado a las Cámaras, a Consejo Nuevo León, a todos los alcaldes, sobre todo los metropolitanos, a la sociedad civil, a las iglesias, a las universidades, a todo Nuevo León, incluida, por supuesto, la ciudadanía, para hacer primer lugar también en el mundial y ser la mejor sede posible y todo el legado y toda la derrama económica que va a traer el Mundial en Nuevo León.

Además, García Sepúlveda destacó que dentro del proyecto "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" se encuentra la construcción de 300 canchas de fútbol en escuelas y parques públicos, con el fin de acercar el deporte a toda la población.

Finalmente, el gobernador recordó que en marzo del próximo año se celebrarán dos juegos de repechaje internacional para la Copa del Mundo, con lo que comenzará la cuenta regresiva para este magno evento.