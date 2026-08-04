Llama Protección Civil a conocer riesgo del 'downburst'

Protección Civil señaló que el fenómeno fue detectado con anticipación, pero muchos ciudadanos no atendieron las alertas

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Las afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico conocido como “downburst”, que sorprendió al área metropolitana el pasado domingo, pudieron reducirse si la población hubiera atendido las alertas preventivas emitidas con anticipación por las autoridades, aseguró Daniel Betancourt, director de Protección Civil de Monterrey.

El funcionario explicó que este tipo de eventos son detectados mediante radares meteorológicos, lo que permite emitir avisos oportunos a las corporaciones de emergencia y a la ciudadanía a través de redes sociales, aplicaciones y medios de comunicación.

"Los radares detectan estos fenómenos y nos informan. Se les avisa a las unidades de Protección Civil y todos hacemos la labor de compartir la información con la población. Sin embargo, muchas personas pensaban que era falso hasta que vieron la magnitud del fenómeno y, desafortunadamente, para entonces ya era demasiado tarde", señaló Betancourt.

El “downburst”, explicó, es una intensa corriente descendente de aire frío que se genera dentro de una tormenta.

Al impactar contra el suelo, el aire se dispersa en todas direcciones con gran fuerza, provocando vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora y lluvias torrenciales.

De acuerdo con Protección Civil Monterrey, este fenómeno por los fuertes vientos puede provocar la caída de árboles, el desprendimiento de láminas y anuncios espectaculares, el colapso de estructuras ligeras y proyectar objetos sueltos, además que las lluvias pueden generar corrientes capaces de arrastrar vehículos y personas.

Durante la contingencia del domingo, las autoridades reportaron automóviles varados, personas arrastradas por la corriente y daños en mercados rodantes, situaciones que, de acuerdo con el director de la corporación, pudieron minimizarse si se hubieran atendido las recomendaciones emitidas antes del inicio de la tormenta.

"Es importante que la población descargue las aplicaciones de alertamiento, mantenga activadas las notificaciones en su teléfono y esté pendiente de la información que difundimos a través de redes sociales y medios de comunicación. Consideramos que el alertamiento fue oportuno; nosotros hicimos el trabajo técnico y preventivo, pero desafortunadamente muchas personas no atendieron las recomendaciones (…) veíamos videos de mercados que no se podían y quedaron varados en algunos puntos”, afirmó.

Betancourt destacó que Protección Civil de Monterrey cuenta con infraestructura meteorológica especializada para detectar este tipo de fenómenos con anticipación, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades durante condiciones meteorológicas adversas para reducir riesgos.