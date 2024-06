Llama PCNL a tomar precauciones por lluvias de fin de semana

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, dijo que lo mejor es no salir de casa si no es necesario y extremar precauciones por lluvias

Durante la tarde, noche y madrugada de este domingo, en la zona metropolitana de Monterrey se registrarán lluvias que será de moderadas a intensas por lo cual Protección Civil de Nuevo León llamó a extremar precauciones.

El director de la dependencia, Erik Cavazos, dijo en un video que lo mejor es no salir de casa ese día si no es necesario hacerlo, entonces habrá que extremar precauciones como no cruzar corrientes ni vados.

“Para este fin de semana, específicamente para el domingo, tenemos que nos marca el Sistema Meteorológico Nacional un sistema de baja presión que pueda estar llegando para la tarde-noche del domingo, por ahí de la madrugada, con lluvias.

“La intensidad puede ser moderada, fuerte y en algunas rachas a intensas, por lo cual es muy importante seguir con las medidas de prevención”, indicó.

Ese sistema es adicional a las lluvias que podría generar un sistema que se está formando en el Oceáno Atlántico.

Cavazos afirmó que la gente debe evitar zonas de riesgo así como colocarse abajo de estructuras peligrosas.



“Si no tenemos a que salir de casa, no salgamos, muy importante, no tirar basura en la calle y, obviamente, la más importante de todas: no cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua que pudieran arrastra a nuestro vehículo o a una persona, en su caso.

“Y si se está en la vía pública, no tocar cables, no estar abajo de estructuras como anuncios, o de árboles que pueda ocasionar un incidente”, indicó.

Sostuvo que las recomendaciones surge a raíz de los monitoreos que realiza la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

“Estas lluvias, como lo estamos monitoreando, por medio de Conagua y el Sistema Meteorológico Nacional, se pueden estar presentado a partir de la tarde y noche del domingo, puede ser llovizna, y moderada, se puede estar presentando hasta el lunes

“También estamos en vigilancia de los sistemas que se están presentando o la actividad que tiene el Oceáno Atlántico, en frente de las costas de África, en Cabo Verde, donde se está presentando actividad, las estamos vigilando”, expresó.

Comentarios