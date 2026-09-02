Llama Miguel Flores al diálogo por acuerdos en Presupuesto 2027

Flores Serna se refirió también a la reunión convocada para este 2 de septiembre con legisladores, con el propósito de abrir el diálogo sobre el presupuesto

Ante el arranque del periodo ordinario de sesiones del Congreso de Nuevo León, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, hizo un llamado a los diputados de la 77 Legislatura a privilegiar el diálogo y evitar que la discusión del Presupuesto 2027 se convierta en una disputa política.

Durante su asistencia a la Sesión Solemne del Primer Periodo Ordinario del Congreso del Estado, el funcionario manifestó su confianza en que los legisladores actúen con madurez política y construyan acuerdos que permitan avanzar en las iniciativas pendientes y, particularmente, en la aprobación del paquete presupuestal.

Flores Serna se refirió también a la reunión convocada para este 2 de septiembre con legisladores, con el propósito de abrir el diálogo sobre el presupuesto y buscar consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Ojalá y sea el inicio de un periodo de muchos acuerdos y que se vengan muchas cosas buenas para Nuevo León. Tenemos la disposición de generar diálogo; mi posición debe ser muy responsable y buscar el cómo sí sacar acuerdos”, indicó el funcionario estatal.

El Secretario General de Gobierno llamó a los diputados a colocar el interés de la ciudadanía por encima de diferencias partidistas y pidió que la discusión presupuestal se desarrolle con altura de miras.

Los invitamos a dialogar sobre el presupuesto; deseamos que haya altura de miras y que todos veamos por el bien del estado de Nuevo León, que pensemos en todas las familias que viven aquí. Sacar un presupuesto no es un tema de partido, no es un tema personal, no es un tema de diputados, no es un tema de un poder, es un tema que tenemos que sacar adelante para toda la gente que vive aquí”, recalcó.

Destacó que contar con un presupuesto permitirá al Estado mantener el desarrollo de obras y programas estratégicos, además de garantizar beneficios para los municipios.

En este sentido, aclaró que el Gobierno estatal no negociará la entrega de recursos adicionales a los ayuntamientos si estos no acreditan previamente que cumplen con las condiciones establecidas por la ley.

El funcionario insistió en que existe disposición por parte del Ejecutivo para alcanzar acuerdos con el Congreso y confió en que, con el paso del tiempo, los legisladores reconozcan los avances registrados en Nuevo León y la necesidad de contar con un presupuesto para continuar con los proyectos estatales.

Mi posición debe ser siempre muy optimista y es en la que estoy. Ojalá y ya con el paso del tiempo ellos se den cuenta de que Nuevo León está avanzando, pero que puede avanzar aún más si existe un presupuesto”, puntualizó.