Llama Miguel Flores a que castigo por maltrato animal sea severo

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, reiteró su compromiso para impulsar reformas legales que contemplen castigos más severos en contra de quienes cometan actos de crueldad y maltrato hacia los animales.
El funcionario estatal hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para involucrarse activamente en la protección de la fauna y denunciar cualquier tipo de abuso a través de la línea telefónica 070.
Las denuncias ciudadanas serán canalizadas a la División Ambiental y a la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, instancias que se encargarán del rescate de los ejemplares y de realizar las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables.
“Si estamos viendo una persona que está maltratando por diversión a un animal, como autoridad te tienes que meter y revisar al individuo, no podemos permitir esa crueldad. Yo tengo el compromiso de dar impulso a las leyes para que los castigos sean más severos para las personas que dañen a los animales”, afirmó Flores Serna.