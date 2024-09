Llama Infonavit a los de 60 años a aprovechar su crédito

El Infonavit informó que una persona de 60 años todavía puede tramitar su crédito para obtener una vivienda.

Por tal motivo, el organismo llamó a quien está en ese rango de edad y quiere una casa a que revise su situación y si cumple con los requisitos que proceda a realizar el trámite.

La condición primordial que se debe cumplir es estar trabajando y tener prestaciones de seguridad social.

Además, en el caso de los hombres hay que cuidar que no se exceda de 70 años la edad y el plazo para pagar y, en el caso de las mujeres, el límite es hasta las 75 años.

“Puedes solicitar un crédito de hasta $2 millones 716,334 pesos, dependiendo de tu capacidad de pago.

“La tasa de interés va desde 3.76% hasta 10.45%, de acuerdo con tu nivel salarial, pues entre menos ganas, menos pagas.

“No importa si ya has utilizado un Crédito Infonavit para comprar una casa anteriormente, ahora ya puedes solicitar los créditos que necesites para diferentes fines, siempre y cuando hayas terminado de pagar tu financiamiento anterior”, afirmó el organismo.

La dependencia afirmó que este crédito tiene beneficios como:

· Si se une el crédito con algún familiar o amigo, a través del programa Unamos Créditos, pueden obtener hasta $4 millones 889,402 pesos de crédito.

· Habrá una tasa de interés fija para toda la vida del crédito, desde 3.76% a 10.45 por ciento.

· Las personas con menos ingresos reciben una tasa de interés más baja.

· Las mensualidades del crédito se establecerán de acuerdo con al salario, edad y monto del crédito.

· No se tendrá que pagar cuota de administración, gastos de operación ni financieros.

· Si se gana menos de $9,241 pesos al mes, tampoco se pagará los gastos de titulación.

· Se podrá elegir si se toma todo el crédito o solo una parte que fue aprobado, así como en cuánto tiempo se quiere pagar.

· Eligir los años para pagar, siempre y cuando la mensualidad no sea mayor al 30% de los ingresos y si se ganas menos o hasta un salario mínimo, no debe ser mayor al 20% de tus ingresos.

“Recuerda que, si trabajas para una empresa, las aportaciones que haga tu empleador al Infonavit, equivalentes al 5% de tu salario, se abonarán directamente al capital de la deuda, lo que te permitirá terminar de pagar más rápido tu crédito.

“Así que no lo pienses más y precalifícate en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), para iniciar tu trámite de crédito y comprar la casa de tus sueños”, afirmó el Infonavit.

