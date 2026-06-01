Llama Guadalupe a mantener limpia la ciudad previo al Mundial

Por: Carlos Nava 31 Mayo 2026, 12:26 Compartir

Las autoridades locales prevén un incremento histórico en la generación de desechos debido a la magnitud del evento, que apunta a ser un éxito en el estado

A solo unos días de que ruede el balón y dé inicio el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el municipio de Guadalupe, el Gobierno Municipal hizo un enérgico llamado a la ciudadanía y a los miles de turistas que visitarán la región para mantener limpio el entorno y hacer un manejo responsable de los residuos. Las autoridades locales prevén un incremento histórico en la generación de desechos debido a la magnitud del evento. El Secretario de Servicios Públicos de Guadalupe, Santos Valdez, detalló que durante un partido ordinario del Club de Futbol Monterrey se recolectan aproximadamente 3.5 toneladas de basura, una cifra que se anticipa quede muy por debajo de lo que se registrará en las próximas fechas mundialistas. Operativo permanente en la "Zona FIFA" El funcionario explicó que la llamada "Milla FIFA" abarca un área mucho más extensa que la de un juego de liga local, lo que ha obligado a la dependencia a diseñar un despliegue de limpieza sin precedentes. "Para los eventos del Mundial, no solo nos estamos preparando para la limpieza alrededor del estadio, sino en toda la ruta de corredores verdes y para la Plaza Principal, en donde consideramos que tendremos concentración de gente", abundó Valdez.

Cuadrillas redoblarán esfuerzos

Como punto de referencia sobre el reto logístico que se avecina, el Secretario agregó que cuando se realizan eventos masivos en la Plaza Principal de Guadalupe, la recolección promedio alcanza las 9 toneladas de basura.

Ante este panorama y para garantizar una imagen óptima del municipio ante el mundo, el Gobierno de Guadalupe implementará un operativo especial que incluirá:

Cuadrillas permanentes de limpieza con turnos continuos durante los días de partido.

Atención prioritaria y constante en los corredores verdes .

Mantenimiento intensivo en la Plaza Principal y toda la delimitación de la zona FIFA.

Las autoridades reiteraron que la colaboración de los asistentes será clave para proyectar la mejor versión de Nuevo León como sede mundialista, exhortando a locales y extranjeros a depositar la basura en los lugares asignados.