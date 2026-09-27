Llama Estado a aprovechar la brigada de testamentos gratuitos

Con el objetivo de brindar certeza jurídica y proteger el patrimonio de las familias neoleonesas, el Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría General de Gobierno, lanzó un llamado a la ciudadanía para registrarse previamente y asistir a la Brigada de Testamentos Gratuitos.

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, instó a los ciudadanos a asegurar su atención realizando un pre-registro en el sitio web www.brigadastestamentos.com.

Aunque se atenderá a todas las personas que acudan, el registro en línea permitirá agilizar el proceso y reducir los tiempos de espera durante la jornada, la cual se realizará el próximo 29 de septiembre de 8:00 a 16:00 horas.

Flores Serna destacó la importancia de abordar el tema patrimonial a tiempo para evitar disputas familiares y complicaciones legales tras el fallecimiento de un ser querido.

"A todos nos pasa que es algo que omitimos hablar con la familia, es un tema un poco complejo que a veces no queremos ni tocarlo, pero es importante. Más vale que podamos heredar tranquilidad de todo lo que trabajaste por tantos años y no dejar problemas legales que se pueden complicar. Planear con tiempo también es una forma de cuidar a quienes más queremos", enfatizó el funcionario estatal.

Requisitos y cobertura del trámite

Para acceder al beneficio del testamento gratuito, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes criterios y documentación:

Documentos requeridos: Acta de nacimiento, CURP, credencial de elector (INE), comprobante de predial (no se exige que esté pagado) y, si aplica, acta de matrimonio.

Tope de valor patrimonial: El beneficio aplicará para personas que cuenten con una propiedad cuyo valor catastral no exceda los 3.5 millones de pesos.

Con estas acciones, la administración estatal reafirma su compromiso de facilitar trámites jurídicos clave y acercar servicios esenciales que aseguren la estabilidad y paz social de las familias en la entidad.