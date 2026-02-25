Llama Conagua a regularizar concesiones de agua en NL y Coahuila

La estrategia es coordinada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que habilitó cuatro módulos de atención presencial en ambos estados

El Gobierno federal puso en marcha un esquema de atención dirigido a pequeños productores de Nuevo León y Coahuila cuyos títulos de concesión se encuentren vencidos.

La medida busca que los usuarios puedan actualizar su situación administrativa y, con ello, mantener el acceso a distintos apoyos oficiales, con el objetivo de facilitar la regularización de derechos de agua para uso agrícola.

En Nuevo León, los puntos se localizan en Monterrey, sobre la avenida Constitución en la colonia Fierro, y en Montemorelos, en la carretera antigua a Linares, a la altura del kilómetro 3.

En Coahuila, los espacios operan en Saltillo, sobre la carretera 57 en la colonia El Saúl, y en Nueva Rosita, en la colonia Sarabia, junto a la Casa de Cultura.

La dependencia informó que el trámite se realiza en el marco del Decreto de Facilidades Administrativas, instrumento que permite a productores agrícolas y pecuarios regularizar concesiones que amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales y que hayan perdido vigencia entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025.

Entre los principales beneficios de adherirse a este esquema se encuentra la posibilidad de acceder a programas federales, como el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), el cual otorga estímulos en el costo de la energía eléctrica destinada a actividades agrícolas.

Para completar el proceso, los solicitantes deben acreditar la propiedad del predio correspondiente, presentar copia del título de concesión que se pretende regularizar, comprobar que el volumen de agua ha sido utilizado de manera activa durante los últimos dos años y entregar un escrito libre solicitando la incorporación al decreto.

En caso de que aplique, también deberán cubrir los derechos establecidos para el trámite.

La autoridad hídrica reiteró que la regularización de concesiones forma parte de una política orientada al ordenamiento y mejor administración de las aguas nacionales.

Asimismo, subrayó que el acompañamiento técnico en los módulos tiene como finalidad brindar certeza jurídica a los productores y fortalecer el uso responsable del recurso en la región noreste del país.