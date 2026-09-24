Llama AyD a usuarios con adeudos a aprovechar descuento en pagos

El esquema ofrece un pago único con descuentos que van del 50 al 90%, calculados de acuerdo con el monto total de cada cuenta

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey reiteró el llamado a los usuarios que acumulan cuatro meses o más de adeudo a regularizar su situación mediante el programa “Liquida Ahorra”, el cual estará vigente únicamente hasta el próximo 30 de septiembre.

El esquema ofrece un pago único con descuentos que van del 50 al 90%, calculados de acuerdo con el monto total de cada cuenta.

El director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, destacó la amplia participación ciudadana registrada durante la vigencia del programa, el cual se amplió durante el mes de septiembre para brindar una última oportunidad de regularización a las familias neoleonesas.

“Liquida Ahorra ha tenido una respuesta muy importante. Por eso queremos hacer un último llamado a quienes todavía tienen un adeudo para que aprovechen estos días, revisen su cuenta y conozcan el beneficio que les corresponde. Es una oportunidad para ponerse al corriente”, señaló el funcionario.

Ortegón Williamson subrayó que el impacto del programa abarca a cerca de 820,000 personas en la entidad. Asimismo, reconoció la responsabilidad de quienes ya regularizaron su estatus comercial.

“Más de 205 mil usuarios ya dieron ese paso y se pusieron al corriente. Reconocemos ese esfuerzo porque también contribuye a fortalecer la operación de Agua y Drenaje y a continuar trabajando en el mantenimiento y mejora de nuestros servicios”, puntualizó.

Esquema de pagos

Importe del adeudo Pago único Hasta $1,000.00 $251.00 $1,001.00 a $2,000.00 $501.00 $2,001.00 a $3,000.00 $1,001.00 $3,001.00 a $4,000.00 $1,501.00 $4,001.00 a $5,000.00 $2,001.00 $5,001.00 a $6,000.00 $2,501.00 $6,001.00 a $7,000.00 $3,001.00 $7,001.00 a $8,000.00 $3,501.00 $8,001.00 a $9,000.00 $4,001.00 $9,001.00 a $10,000.00 $4,501.00 $10,001.00 a $11,000.00 $5,001.00 $11,001.00 a $12,000.00 $5,501.00 $12,001.00 a $13,000.00 $6,001.00 $13,001.00 a $14,000.00 $6,501.00 $14,001.00 a $15,000.00 $7,001.00 $15,001.00 a $16,000.00 $7,501.00 $16,001.00 a $17,000.00 $8,001.00 $17,001.00 a $18,000.00 $8,501.00 $18,001.00 a $19,000.00 $9,001.00 $19,001.00 a $20,000.00 $9,501.00 $20,001.00 a $30,000.00 $10,001.00 $30,001.00 a $40,000.00 $12,500.00 $40,001.00 a $50,000.00 $15,000.00 $50,001.00 o más $20,000.00

Opciones de pago

Para acceder a las promociones antes de la fecha límite, los usuarios con requisitos cumplidos pueden realizar su liquidación en una sola exhibición a través de los siguientes canales: