Llama Aldo Fasci al diálogo entre poderes del estado

Aldo Fasci indicó que de ser necesario pondrá una denuncia por el paro en el Congreso, pues los diputados deberían estar legislando por temas importantes

Por: Andrea Rodríguez

Marzo 16, 2023, 13:31

Ante el paro de labores que realizó el Congreso del estado por el amparo concedido al gobernador Samuel García, el ex secretario de seguridad, Aldo Fasci, hizo un llamado a un diálogo con madurez entre ambos poderes.

En rueda de prensa y en calidad de ciudadano, Fasci señaló que el Congreso está incurriendo en el delito de coalición de servidores.

“Ya son 4 meses de diálogo, no hay forma, no quiere ceder nadie, la verdad molesta ver una actitud tan soberbia, tan pedante y laxante. Es algo muy grave que no podemos permitir, porque no puede ser que un poder público se vaya, es un delito, hay una coalición de servidores públicos abandonando un poder

“No pueden abandonar un poder, no pueden hacer sus berrinches y yo quiero convocar ya urgentemente al diálogo, peor no puede haber diálogo sino hay buena fe”, indicó el ex secretario de Seguridad.

Asimismo, Fasci indicó que de ser necesario pondrá una denuncia pues los diputados deberían estar legislando por temas importantes como la contaminación y temas que le preocupan a la ciudadanía.

“Si es necesario para el bien de todos yo la pongo, no para que meten a la cárcel a nadie, sino para que sancionen. Nadie puede hacer lo que le dé la gana, no puedes cambiar la ley para tu beneficio”, mencionó Fasci.

El ex secretario de Seguridad también cuestionó que después de ser enemigos el PRI y el PAN sean aliados para llevar a cabo estas acciones ilegales, y aseguró que no puede entender como toda la problemática haya surgido por el tema de querer colocar a Adrián de la Garza como Fiscal general.

Agregó que tanto el ejecutivo como el legislativo tienen que cambiar cosas o ceder para llegar a un acuerdo.

“¿Nos vamos a morir si no es él? Todo este papelito por él, ni quiere, Adrián sabe que si lo hacen fiscal no va a poder ser candidato y acabar con su carrera política, eso es lo que quieren con Adrián.

“Esto no quiere decir que no haya cosas que cambiar y que ceder por parte del gobierno, para que haya un arreglo se necesita que las dos partes lleguen a un entendimiento”, agregó.