Llama Adrián de la Garza a recuperar la gobernanza participativa

El presidente municipal sostuvo que los desafíos actuales que enfrenta Nuevo León exigen dejar atrás la improvisación y lo superficial

En el marco de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, hizo un enérgico llamado a la ciudadanía y a los sectores productivos para restablecer la gobernanza participativa, el orden y la confianza en la entidad, bajo la premisa de que "el futuro no lo construye una sola persona".

Ante una notable convocatoria que congregó a expresidentes de la República, líderes de partidos políticos, legisladores y empresarios, el presidente municipal sostuvo que los desafíos actuales que enfrenta Nuevo León exigen dejar atrás la improvisación y lo superficial para recuperar el valor de la palabra cumplida.

Durante el balance de su gestión, subrayó avances en materia económica y de protección ciudadana:

Finanzas sanas: Se logró una reducción de la deuda pública y un fortalecimiento de los ingresos propios sin la necesidad de contratar pasivos adicionales.

Blindaje en seguridad: Se destinó cerca del 38 por ciento del presupuesto total de la administración para el equipamiento, tecnología e infraestructura policial.

En el rubro de servicios públicos y desarrollo urbano, el alcalde resaltó la inversión de 1,185 millones de pesos en el programa “Vialidades Regias”, logrando la rehabilitación de más de 170 calles y avenidas, así como la recuperación de parques, plazas y el Barrio Antiguo.

Asimismo, se enfatizó la continuidad y consolidación de programas sociales con alto impacto en la comunidad, tales como la “Tarjeta Regia Plus”, “Útiles Útiles” y “Salud Regia”.

De igual forma, el mandatario local ensalzó la participación ciudadana de los regiomontanos, catalogándola como histórica tras la votación del Presupuesto Participativo.

El evento sirvió como un punto de encuentro para liderazgos de la política mexicana. Entre los asistentes destacaron los expresidentes de México, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa; las ex primeras damas Marta Sahagún de Fox y la actual diputada federal Margarita Zavala.

En el ámbito partidista y legislativo se constató la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas (presidente nacional del PRI), Jorge Romero Herrera (presidente nacional del PAN), el senador Ricardo Anaya Cortés, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz, y Santiago Creel Miranda. Por el sector empresarial acudieron figuras como Claudio X. González Guajardo y Liliana Melo de Sada.

Al cierre de su mensaje, el edil regiomontano agradeció el respaldo de su familia y del Cabildo, reafirmando su compromiso con la ciudadanía: “Juntos recuperemos nuestro liderazgo, juntos recuperemos nuestra confianza, juntos recuperemos el orden, juntos recuperemos el orgullo de ser de Nuevo León”, concluyó.