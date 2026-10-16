Liz Galicia llevará diálogo con la militancia a Santa Catarina

La aspirante busca reunir el respaldo de 50 mil familias; destacando pensiones, apoyos económicos para mujeres y becas educativas durante sus recorridos

En el marco del proceso interno para definir la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, la aspirante Elizabeth Galicia Ruiz encabezó una jornada de recorridos por diversos sectores de Santa Catarina, Nuevo León, con el objetivo de entablar un diálogo directo con la militancia y simpatizantes del movimiento.

Durante estas actividades territoriales, Galicia Ruiz escuchó las principales inquietudes y demandas de la ciudadanía en las colonias visitadas, con el propósito de fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación a nivel local.

Destaca programas sociales durante recorridos en Santa Catarina

Como parte del mensaje difundido durante su caminata, la aspirante destacó el impacto de las políticas y los programas sociales impulsados por el Gobierno Federal, los cuales, afirmó, buscan contribuir directamente al bienestar y la economía de los sectores más vulnerables.

“Estas acciones buscan abonar en el bienestar de las personas”, puntualizó al detallar los beneficios de distintos esquemas sociales.

Entre ellos mencionó la pensión universal para adultos mayores, el programa de apoyo económico dirigido a mujeres de 60 a 64 años y las distintas becas educativas destinadas a estudiantes de educación básica y jóvenes de nivel medio superior.

Elizabeth Galicia busca sumar el apoyo de 50 mil familias

De cara a las definiciones internas del partido, Elizabeth Galicia adelantó que mantendrá su presencia en las calles de Santa Catarina para continuar el acercamiento con la militancia y los simpatizantes de Morena.

La aspirante estableció como meta sumar el apoyo de 50 mil familias simpatizantes en Santa Catarina, con la intención de impulsar la continuidad y consolidación del proyecto político de la Cuarta Transformación en el municipio.