Liz Galicia buscará coordinación de Morena en Santa Catarina

De igual forma, adelantó que durante la siguiente semana se presentará oficialmente ante la ciudadanía de Santa Catarina y la militancia local de la 4T

Elizabeth Galicia Ruiz presentó formalmente su renuncia a la titularidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Santa Catarina, con el objetivo de contender por la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional bajo las siglas del partido Morena.

Como parte del calendario de la contienda interna, la exfuncionaria viajará este lunes a la Ciudad de México para realizar su registro formal, acogiéndose al periodo establecido en la convocatoria del partido, fijado del 8 al 18 de octubre.

De igual forma, adelantó que durante la siguiente semana se presentará oficialmente ante la ciudadanía de Santa Catarina y la militancia local de la Cuarta Transformación.

Durante su periodo al frente del organismo municipal, Galicia Ruiz coordinó la implementación de programas de asistencia social y la entrega de apoyos orientados a grupos vulnerables y familias de la localidad.

Entre las iniciativas destacadas de su gestión se encuentra el programa "Bienestar a la Vista", mediante el cual se entregaron lentes de manera gratuita a la población.