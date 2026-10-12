Literatura como catarsis: Andrés Meza presenta su obra

En la FIL Monterrey 2026, el periodista reveló los secretos detrás de su primera novela inspirada en el célebre cuadro de Bosch.

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Al explorar la lucha por la identidad y la resiliencia a través del arte mediante un recorrido casi onírico cargado de simbolismos, el periodista regiomontano Andrés Meza encontró un proceso catártico en su ópera prima: “Mi Jardín de las Delicias”.

La obra, que evoca en su título al icónico óleo homónimo de Jheronimus Bosch, tuvo una presentación especial este domingo en la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2026.

Sincerándose sobre transitar de una vida de datos duros a la literatura, el experto en comunicación compartió que su viaje como escritor de ficción apenas comienza, augurando más trabajos ante la satisfacción personal que le dejó culminar su novela.

“Al final de la obra la catarsis fue mayúscula, no lo podría describir con palabras, es fecha que no podría, pero fue muy gratificante. Es más, me atrevo a decir que no importa si la gente lo lee o no, porque yo como autor, a través del personaje, hice contacto con mucha gente querida, con muchos muertos, y al terminar dices 'qué rico es esto'”, dijo Meza ante su público en la Feria.

Pero, tras su publicación en junio de este año por la Editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, “Mi Jardín de las Delicias” sí ha sido leída y elogiada.

La novela sigue a Ben Butcher, quien escapa de México rodeado de cuestionamientos internos que lo aquejan desde la infancia y que lo llevarán al autodescubrimiento escudriñando a los fantasmas de su pasado, todo en un viaje detonado por la célebre pintura de Bosch.

Luis Padua, periodista y director Editorial de TV Azteca Noreste, calificó la obra como una celebración de estar vivo.

“Pensé que me iba a topar con una historia convencional, pero cuando empiezan a ocurrir sucesos fantásticos y oníricos me di cuenta que estábamos entrando a una novela donde todo podía pasar: el arte y la realidad se mezclan de una manera fabulosa. El arte, sobre todo la música, las amistades y el amor salvan a nuestro personaje de romperse porque ni los golpes, ni la dureza del destino, logran que nuestro héroe se rompiera, y en ese sentido este libro es una celebración de la vida”, dijo el comunicador.

La presentación en la FIL contó además con la presencia de Eloy Garza, maestro en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, amigo del autor y editorialista del periódico El Horizonte.