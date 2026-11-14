Listos albergues del DIF NL para frentes fríos: Ale Morales

Los albergues, indicó, comenzarán a brindar atención cuando Protección Civil del Estado pronostique temperaturas de nueve grados centígrados o menos

Ante el pronóstico de 56 frentes fríos para la temporada invernal, el Sistema DIF Nuevo León declaró listos sus seis albergues, distribuidos en cuatro municipios del estado, con capacidad para brindar refugio y protección a 328 personas.

Ale Morales, directora general del organismo, informó que los espacios están preparados para atender a personas y familias en situación de vulnerabilidad que requieran resguardarse ante el descenso de las temperaturas, especialmente quienes carecen de una vivienda segura.

La funcionaria señaló que la prioridad es anticiparse a las condiciones climáticas que puedan poner en riesgo la integridad de la población y garantizar espacios seguros durante las contingencias.

“Para eso está el DIF, para proteger a quienes más lo necesitan durante los frentes fríos en los seis albergues que tenemos; nuestro compromiso es que, ante las bajas temperaturas, las familias y las personas en situación de vulnerabilidad puedan encontrar un espacio seguro donde resguardarse”, afirmó Morales.

Los albergues, indicó, comenzarán a brindar atención cuando Protección Civil del Estado pronostique temperaturas de nueve grados centígrados o menos.

La red de atención está integrada por las posadas DIF de los hospitales Universitario, Regional Materno Infantil, General de Linares y Metropolitano, así como los albergues permanentes El Refugio, ubicado en la colonia Caracol, y el Ingeniero Rogelio Ayala Contel, en la colonia Industrial.

“Queremos que las y los nuevoleoneses sepan que no están solos, en DIF Nuevo León estamos listos para brindar apoyo cuando las condiciones del clima lo requieran, porque proteger la vida y el bienestar de las personas siempre será nuestra prioridad”, agregó la directora del DIF NL.

Morales agregó que esta infraestructura también está contemplada para atender otras emergencias, como lluvias torrenciales que obliguen a las familias a abandonar temporalmente sus viviendas.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales, seguir las recomendaciones de Protección Civil y reportar cualquier situación en la que una persona pueda estar en riesgo por las bajas temperaturas.