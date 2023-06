Líneas del Metro son aprobadas por 90% de la ciudadanía

El Gobernador Samuel García aseguró que alrededor del 90% de la población regia está a favor de la construcción de las tres nuevas líneas del Metro

Por: César Daniel Acosta

Junio 03, 2023, 14:13

Tras anunciar que realizaría una visita 'sorpresa' a los avances de la Línea 4 del Metro, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que el 90% de la población de Monterrey y el área metropolitana está favor de la construcción de las nuevas líneas.



Además, aseguró que solo un 5 por ciento está en contra, de los cuales un porcentaje es 'legítimo', ciudadanos que no desean la construcción de las obras, pero aseguró que otra parte es con fines políticos.

A través de una encuesta publicada por el propio mandatario, se indicó que el 86.3% de la población afirmó estar de acuerdo con las obras, un 7.35% dijo que no, mientras que un 6.34 por ciento comentó que 'no sabe'.

Cabe mencionar que en días recientes se dio a conocer que tanto alcaldes del área metropolitana como civiles de diferentes partes de la ciudad, protestaron contra las construcción de las líneas, esto debido a una posible cierre de carriles, y por la falta de una mesa de diálogo donde se exponga el proyecto.

Reitera Samuel que no se cerrarán carriles

Como respuesta a ello, el titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León reiteró que no se cerrarán carriles para la construcción de las tres líneas, esto debido a que se usará tecnología para poder colocar las columnas y capiteles.

Explicó que para evitar el cierre de calles, se contrató un servicio de 'primer mundo' y aprovechar los taludes junto a los camellones que ya existen; puntualizó que el talud si soportaría lo dos monorrieles que se contemplan para el metro.

Plantea modelo 'híbrido' de movilidad

Además, García Sepúlveda señaló que debido al desarrollo de la zona metropolitana de Monterrey y sus alrededores, se implementará un modelo híbrido de movilidad, uno de Estados Unidos y el otro de Europa.

Según el mandatario, el 'modelo europeo' consiste en reducir y cerrar calles debido a la extensión que tienen los países, esto con el objetivo de que la ciudadanía use el transporte público masivo para su movilización; por otro lado el modelo 'gringo', que consiste en que la construcción de las calles y autopistas sea ancho, por lo que los ciudadanos pueden usar sus autos particulares.

De acuerdo con el Ejecutivo, antes este 'debate', el gobierno estatal busca 'traer lo mejor de los dos mundos' para Nuevo León, y mejorar la movilidad en los distintos sectores que comprende el estado.

Puntualizó que un problema del tráfico y movilidad en Monterrey derivan de las obras públicas que no se desarrollaron, por ello aclaró que el problema no se resolvería con la ampliación de calles, si no con la mejor del transporte público.

También aclaró que junto con las líneas del Metro se contempla quitar alrededor de 200 a 350 mil autos, ya que es la misma cantidad de ciudadanos que se verían beneficiados; aparte, enfatizó que se ampliarán las unidades de camiones para beneficiar el transporte.