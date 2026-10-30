Líneas 4 y 6 del Metro estarán listas en febrero: Samuel García

El mandatario estatal confirmó que las Líneas 4 y 6 del Metro llegarán al Aeropuerto Internacional de Monterrey en febrero de 2027.

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El gobernador Samuel García aseguró que las nuevas líneas del Metro estarán en operación para febrero del próximo año.

Al inaugurar la Convención Nacional 2026 del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), el mandatario estatal destacó la conexión del monorriel con el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Sin embargo, no ofreció más detalles sobre cuáles estaciones estarán ya en marcha durante el primer bimestre de 2027.

"A este aeropuerto ya en febrero llega el metro", prometió. "Línea 4 y 6 hasta el aeropuerto; va a ser de las pocas ciudades en el continente donde el metro llega desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto".

La nueva fecha de operación del monorriel fue dicha por el gobernador al presentar a los industriales las acciones de su administración en materia de fomento a la inversión privada.

En ese sentido, destacó que la conexión del sistema de transporte forma parte de una renovación que tuvo la terminal aérea.

"Un aeropuerto que nos sirvió mucho en el Mundial, duplicamos los vuelos", dijo.

A inicios de octubre, García Sepúlveda declaró que el viaducto de las Líneas 4 y 6, así como de la conexión Aeropuerto, estaba ya prácticamente concluido en sus 35 kilómetros de longitud.