Líneas 4 y 6 del Metro alcanzan 80% de avance en estaciones

En la estación Y Griega, uno de los puntos clave de la nueva infraestructura, se trabaja en acabados, instalaciones, estructuras, elevadores y sanitarios

Las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro del Gobierno del Estado avanzan hacia su etapa final, con estaciones que reportan un progreso de un 80 por ciento y trabajos concentrados en acabados, instalaciones y equipamiento.

Durante un recorrido de supervisión, se revisaron los avances en las estaciones Churubusco, Y Griega y Torre Administrativa, además de los trabajos del viaducto en el tramo de San Jerónimo.

El gobernador Samuel García señaló que las estaciones ya se encuentran en una fase avanzada.

“Hoy queremos mostrarles lo avanzadas que van las estaciones: ya están al 80%, poniendo andenes, cerrando edículos; ya van a llegar las escaleras eléctricas y los elevadores”.

Estación Y Griega conectará tres líneas del Metro

En la estación Y Griega, uno de los puntos clave de la nueva infraestructura, se trabaja en acabados, instalaciones, estructuras, elevadores y sanitarios. Esta estación conectará la Línea 1 con las nuevas Líneas 4 y 6.

“Esta estación es de las más avanzadas, pero lo importante es que conecta la Línea 1 con las nuevas Líneas 4 y 6. Estamos aquí frente a Fundidora; obviamente, es la más alta para poder pasar por arriba de la Línea 1; la altura es de 24 metros”, indicó el mandatario.

Avanzan estaciones Torre Administrativa y Churubusco

La estación Torre Administrativa también se encuentra en una etapa avanzada y contará con conexiones hacia Santa Lucía, Fundidora, Parque Lineal Constitución, Cintermex y la zona de la propia Torre Administrativa.

En la estación Churubusco ya concluyeron los trabajos estructurales y de albañilería, así como las fachadas, bastidores e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Actualmente se trabaja en pintura, paneles, escaleras eléctricas, elevadores y cancelería.

De concretarse los trabajos conforme al avance previsto, las nuevas líneas representarán una ampliación importante de la red de transporte masivo de la zona metropolitana, con conexiones hacia distintos puntos de Monterrey.