Lineamientos para regular audiencias amenazan la libertad

Expertos en leyes señalaron en San Pedro que otorgar control de contenidos al Ejecutivo amenaza el ejercicio de la libertad.

La Barra Mexicana de Abogados (BMA), capítulo Nuevo León, realizó el foro "Libertad para censurar”, en el que los expertos en leyes consideraron que los lineamientos que la 4T expidió con la excusa de la protección de los derechos de las audiencias son en realidad una amenaza a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo.

Al debatir, los abogados Mariano de León, Sergio Elías Gutiérrez y Olmo Guerrero advirtieron del riesgo de censura por parte del poder público, y alertaron sobre la intervención directa del gobierno en los contenidos editoriales bajo el pretexto de tutelar los derechos de los televidentes y de los radioescuchas.

Al exponer sus ideas ante litigantes en un club de San Pedro, los especialistas aclararon que trasladarle atribuciones de control y supervisión de contenidos al Poder Ejecutivo es un riesgo para la democracia y para los periodistas, ya que convierte a la autoridad administrativa en un árbitro de la veracidad, la opinión y el contexto informativo.

El abogado Mariano de León pidió a la sociedad estar alerta por estos lineamientos cuestionables.

"Yo creo que lo más importante es la participación ciudadana: que estén atentos de lo que el gobierno está haciendo. Desde mi punto de vista, son lineamientos peligrosos", acusó.

Aclaró que lo más importante es que los ciudadanos supervisen que se cumplan los derechos de las audiencias, pero sin censura gubernamental.

"Y que la intervención del Estado no sea una intervención de censura o una intervención que genere un efecto disuasorio para los medios de comunicación”, expuso.

Insistió en permanecer vigilantes porque se contemplan algunos supuestos de sanciones administrativas.

"Hay algunos supuestos de sanción que podrían quedar un poco ambiguos por algunas disposiciones que existen en la ley. Y también el gobierno ha hecho público que van a regular otros aspectos de la comunicación”, declaró.

De León relató cuál era la intención del gobierno federal.

"Por el contexto político en que se publican estos lineamientos, pareciera que lo que se buscaba era un efecto de no permitir tanta crítica hacia el gobierno”, expresó.

El abogado lamentó el retroceso porque ahora un órgano dependiente del gobierno federal regulará los derechos de las audiencias, derechos que, por cierto, ya existían.

"El cambio más sustancial que existe hoy es que la comisión que los regula no es un órgano autónomo, sino que depende del gobierno federal”, recriminó.

El abogado Sergio Elías Gutiérrez cuestionó las nuevas disposiciones.

"Parecería que buscan controlar a los medios, y no a las audiencias", dijo. "Tengo la impresión de que el gobierno se busca defender de las agresiones supuestas que ellos creen que existen en demasía... nomás que la prensa no nació para halagar al gobierno", alegó.

El abogado Olmo Guerrero advirtió de los riesgos.

"Nos obliga ahorita a ver con mucha precaución los lineamientos porque se pueden utilizar de manera incorrecta", declaró. "¿A qué figura creen que van a tratar de recurrir para disuadir la libertad de expresión? Al daño punitivo. Ahí está, ahí tenemos mecanismos mal utilizados... el daño punitivo es esa sanción grandota para que no te portes mal, donde el monto tiene que ser muy alto para que te dejes de portar mal", consideró.

Guerrero Martínez insistió en el peligro que se corre.