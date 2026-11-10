Limpian escombros y basura del Canal Medular en Monterrey

El municipio alcanzó un avance del 60 por ciento en la limpieza de basura, escombros y llantas acumulados en el afluente pluvial.

Como parte de las acciones para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, el Gobierno de Monterrey ha retirado 9 mil 200 toneladas de basura, escombro y llantas del Canal Medular, ubicado en la zona norte de la ciudad, con un avance del 60 por ciento en los trabajos de limpieza.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, supervisó las labores en el tramo localizado en el cruce de las calles Antón de Alaminos y Cabezada, en el Barrio Santa Isabel, donde las cuadrillas municipales continúan con el retiro de residuos para mejorar el flujo del agua y disminuir los riesgos de inundaciones.

Operativa en tramos de difícil acceso y maquinaria especializada

El funcionario explicó que los trabajos avanzan a diferentes ritmos, dependiendo de las condiciones de cada tramo. Detalló que en las zonas con mayor espacio se utilizan retroexcavadoras y camiones de carga, mientras que en los puntos de difícil acceso se requiere maquinaria compacta tipo Bobcat, lo que prolonga las labores.

Salinas señaló que, aunque la limpieza del canal no es una responsabilidad directa del Municipio, la administración decidió intervenir ante las constantes solicitudes de los vecinos y la necesidad de evitar afectaciones durante las lluvias.

“Es una petición que escuchamos de manera continua en nuestras reuniones con vecinos. El mismo alcalde lo mencionó al inicio de la administración y, bueno, pues hay que limpiarlo a como dé lugar”, expresó.

Instrucciones municipales y seguimiento en la zona norte

Asimismo, indicó que, por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, los trabajos continuarán hasta concluir la intervención de este sector y atender una de las principales preocupaciones de las familias que habitan en la zona norte.