Limpia San Nicolás solo un parque tras críticas por abandono

Se trata del parque de la colonia Floridos Bosques del Nogalar, donde se habían encontrado montones de basura acumulada y juegos infantiles en malas condiciones

Después de que se diera a conocer el mal estado en que se encuentran algunos parques de San Nicolás, el municipio acudió a limpiar solo uno de los espacios que fueron señalados durante el recorrido realizado por El Horizonte.

Se trata del parque ubicado en el cruce de las calles Chihuahua y Sinaloa, en la colonia Floridos Bosques del Nogalar, donde se habían encontrado montones de basura acumulada y juegos infantiles en malas condiciones.

En el recorrido por 10 colonias se visitaron 20 parques, de los cuales 12 presentaban problemas de limpieza, mantenimiento, juegos oxidados y aparatos para hacer ejercicio que no podían utilizarse.

Vecinos alertaron por condiciones de los parques

Fue en el parque de Bosques Floridos del Nogalar en el que los vecinos habían externado su preocupación por las condiciones en que se encontraba, principalmente porque los niños jugaban entre desechos y fauna nociva.

Una de las habitantes del sector incluso señaló que los columpios estaban oxidados y que existía el riesgo de que algún menor se lastimara al utilizarlos.

Municipio atendió solo uno de los espacios señalados

Luego de que se expusiera esta situación, personal de Servicios Públicos acudió al parque para realizar labores de limpieza y retirar la basura que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, hasta ahora la atención se ha visto en uno de los espacios señalados.

Esto contrasta con lo que ha señalado el alcalde panista Daniel Carrillo, quien suele presumir que los mejores parques están en San Nicolás.