Limpia Monterrey 4 mil 300 rejillas ante pronóstico de lluvias

Cuadrillas municipales retiraron 150 toneladas de residuos de la infraestructura pluvial en cuatro días para facilitar el desalojo del agua en la ciudad

Ante el pronóstico de lluvias, el Gobierno de Monterrey intensificó los trabajos de limpieza de rejillas y bocatormentas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar el desalojo del agua y reducir el riesgo de afectaciones.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, cuadrillas municipales trabajan en los tres turnos con apoyo de maquinaria ligera y pesada para retirar basura, lodo y otros residuos acumulados en la infraestructura pluvial.

¿Cuántas rejillas ha limpiado Monterrey?

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que en cuatro días de labores fueron limpiadas 4 mil 300 rejillas distribuidas en las cinco zonas operativas de la ciudad, con la recolección de aproximadamente 150 toneladas de residuos.

El funcionario explicó que durante las precipitaciones la corriente arrastra grandes cantidades de basura hacia las calles y las rejillas, por lo que el personal municipal mantiene recorridos permanentes para detectar y atender los puntos donde se presentan acumulaciones.

“La instrucción de nuestro alcalde es resolver a favor de la ciudadanía, retirando toneladas de desechos de las calles de Monterrey. Por eso, intensificamos los trabajos y atendemos estas acumulaciones de manera oportuna, siempre cuidando la integridad de nuestro personal”, señaló Salinas.

¿Cómo afectan los residuos al drenaje pluvial?

Ante la posibilidad de que continúen las lluvias, el Gobierno municipal llamó a la población a evitar arrojar basura en la vía pública, debido a que los residuos pueden obstruir las rejillas y dificultar el flujo del agua pluvial.

Las autoridades también exhortaron a la ciudadanía a reportar acumulaciones de basura a través del 072, con el propósito de agilizar la atención de los servicios municipales y prevenir mayores afectaciones durante las precipitaciones.