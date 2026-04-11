Limpia Monterrey 2,500 parrillas pluviales tras lluvias

Autoridades municipales señalaron que estos trabajos se mantienen de forma permanente e hicieron un llamado a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública

El Gobierno de Monterrey informó que realizó la limpieza de 2,500 parrillas pluviales en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones preventivas ante las recientes lluvias.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, se recolectaron más de 19 toneladas de basura, con el objetivo de evitar obstrucciones en el sistema pluvial y reducir riesgos de encharcamientos en vialidades y zonas habitacionales.

Autoridades municipales señalaron que estos trabajos se mantienen de forma permanente e hicieron un llamado a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública, para evitar este tipo de acumulación de despericidio dentro de las alcantarillas.