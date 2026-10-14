Liderazgo económico de NL significa más empleo: Miguel Flores

Con este avance, el estado alcanzó un hito histórico al superar la barrera de los 2 millones de trabajadores afiliados al IMSS

Gracias a su solidez industrial y a la confianza de los inversionistas, Nuevo León se consolidó como el motor laboral de México al registrar 66 mil 438 nuevos empleos de enero a septiembre, cifra que representa el 16.2% de todas las plazas creadas a nivel nacional.

Con este avance, el estado alcanzó un hito histórico al superar la barrera de los 2 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según informó el secretario general de Gobierno, Miguel Flores.

Destacó que la entidad mantiene una ventaja considerable en el promedio de generación de puestos de trabajo por densidad demográfica. En proporción, Nuevo León registró 10,575 nuevos empleos por cada millón de habitantes, una cifra que supera por más del triple la media nacional, la cual se ubica en 3,126 plazas.

“Tenemos una economía fuerte, una industria competitiva y talento calificado que nos permite que lleguen nuevas empresas y que las que están aquí sigan creciendo, lo que se traduce en más oportunidades para las y los neoleoneses”, expresó.

También añadió que el liderazgo del Estado en los indicadores económicos representa un compromiso para mantener el ritmo de crecimiento hacia el cierre de la actual administración pública, con la meta de alcanzar cifras históricas al finalizar el sexenio.

Asimismo, puntualizó que cada nuevo emprendimiento e inversión de corporativos nacionales e internacionales funciona como un motor para la economía local, impactando de manera directa en el bienestar y la estabilidad de las familias de Nuevo León.