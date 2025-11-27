Lidera Patricia Marroquín al Instituto Estatal de las Mujeres

La exalcaldesa de Allende asume el cargo tras la salida de Miriam Hinojosa; promete fortalecer políticas públicas con perspectiva de género en Nuevo León

El gobernador Samuel García Sepúlveda designó este miércoles a Patricia Salazar Marroquín como la nueva Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM).

El nombramiento fue oficializado mediante la expedición del decreto correspondiente.

Salazar sustituye a Miriam Hinojosa Dieck al frente del instituto.

Salazar Marroquín, quien previamente fungió como alcaldesa del municipio de Allende, informó que asume el cargo con una sólida trayectoria en el ámbito público, la iniciativa privada y, notablemente, en la defensa de los derechos de las mujeres, tanto a nivel local como nacional.

La nueva titular del IEM es Licenciada en Derecho y cuenta con una Maestría de Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la UANL.

Su preparación académica incluye un Diplomado en Políticas Públicas por el EGAP, además de haber cursado talleres de especialización como Prevención del Delito (con enfoque en Participación Ciudadana e Inteligencia Policial) y Taller de Negociación en la Universidad de Harvard y el EGAP.

Su experiencia en el servicio público es extensa; fue diputada local y senadora suplente; también se desempeñó como titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En 2019, recibió el prestigioso Premio Nacional al Buen Gobierno otorgado por la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM).

Salazar Marroquín también ha destacado por su liderazgo en organizaciones nacionales, enfocándose en la participación política de las mujeres. Ha ocupado importantes posiciones como vicepresidenta nacional de la Junta Directiva de la AMMAC (Asociación de Municipios de México, A.C.), presidenta nacional de la Red de Alcaldesas de la AMMAC. Actualmente, preside la Red Nacional con Perspectiva de Género de la AMMAC.

Con su nombramiento, se espera que Patricia Salazar Marroquín impulse y fortalezca las políticas públicas en pro de la equidad de género y los derechos de las mujeres en Nuevo León.