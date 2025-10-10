Lidera NL en crecimiento industrial y en generación de empleos

Durante el primer semestre del 2025, el sector acumuló un 4.6% de crecimiento, lo que refleja la solidez del entorno y el compromiso de la entidad

Nuevo León se consolidó como el primer lugar nacional en crecimiento de la actividad industrial.

De acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa publicado por el INEGI, la actividad industrial creció el 5.5% en la entidad en el pasado mes de junio. Mientras que en el primer semestre del 2025, la industria acumuló un 4.6% de crecimiento.

La titular de la secretaría de Economía, Betsabé Rocha, señaló que estos resultados reflejan la solidez del entorno productivo y el compromiso del sector industrial del estado.

"Nuevo León se ha consolidado como el motor industrial de México. Este crecimiento demuestra la capacidad de nuestras empresas para sostener la productividad y la competitividad en un contexto nacional de desaceleración”, exclamó la funcionaria.

La titular de la dependencia enfatizó el papel de la manufactura en el liderazgo económico estatal.

“Ser el principal aportador al crecimiento manufacturero del país confirma que la industria de Nuevo León sigue marcando el rumbo. La fuerza de nuestro sector productivo impulsa el desarrollo y la generación de empleos formales para las familias nuevoleonesas”, mencionó.

Mientras que la generación de empleos formales en Nuevo León sigue ascendiendo en "tiempo y forma" para lograr mantener el liderazgo nacional con un total de 13,966 empleos formales.

Rocha también destacó la importancia de estos resultados para el desarrollo económico estatal.

“El dinamismo del empleo en Nuevo León es imparable. Cada nuevo puesto de trabajo representa una oportunidad para las familias y un paso más hacia el crecimiento sostenible”, mencionó.

Además, resaltó el papel del sector productivo y las políticas de impulso a la inversión y la innovación.