Lidera Monterrey alianza estratégica del sistema DIF

Gaby Oyervides encabezó un encuentro con presidentas del DIF de 11 municipios de Nuevo León para unificar programas y establecer una agenda social conjunta

Con el objetivo de tejer una red de apoyo sólido que trascienda fronteras municipales, la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, encabezó este martes un encuentro estratégico con sus homólogas de 11 municipios de Nuevo León.

La reunión marca el inicio de una colaboración histórica que busca unificar esfuerzos en materia de asistencia social, estableciendo una agenda de trabajo conjunta y el compromiso de realizar reuniones bimestrales para dar seguimiento a los resultados.

Durante la sesión, Oyervides presentó el catálogo de programas que han posicionado a la capital del estado como un referente en atención ciudadana. Entre los proyectos destacados que se pusieron sobre la mesa para un posible intercambio de mejores prácticas se encuentran:

Monterrey se ve mejor Enfocado en salud visual.

Habla por ellos Protección a los derechos de la infancia.

Monterrey sin frío: Operativos de apoyo invernal para población vulnerable.

Maneja seguro y oficialmente regio: Programas de cultura ciudadana e identidad.

El encuentro destacó por su pluralidad, reuniendo tanto a presidentas de la zona metropolitana como de regiones rurales y fronterizas del estado. En la jornada participaron representantes de: Apodaca, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, García, Ciénega de Flores, Agualeguas, Anáhuac, Doctor González, Higueras y Rayones.

Asimismo, se contó con la presencia de Ivonne Álvarez, directora del DIF Monterrey, y las directoras de los sistemas DIF de Allende, Bustamante, Escobedo, Montemorelos, Santiago y Hualahuises.

Próximos pasos

Cada una de las asistentes compartió los avances y retos de sus respectivos municipios, reafirmando el compromiso de profesionalizar la asistencia social en el estado. Con el acuerdo de las reuniones bimestrales, Nuevo León da un paso firme hacia una política social integrada, donde el intercambio de experiencias permitirá optimizar los recursos y maximizar el impacto en beneficio de la comunidad.