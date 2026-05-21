Lidera Adrián capacitación sobre multitudes rumbo al Mundial

La capacitación reúne a 40 elementos municipales y estatales, que reciben instrucción especializada por parte de agentes del (HSI) y el ICE

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó este miércoles la supervisión del Curso de Atención Táctica en Eventos Masivos, impartido en las instalaciones de la Academia de Policía municipal.

La capacitación reúne a 40 elementos de diversas corporaciones municipales y estatales, quienes reciben instrucción especializada por parte de agentes del Homeland Security Investigations y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en una colaboración estratégica con la FIFA y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Durante el recorrido, el edil regiomontano atestiguó un simulacro de incidente crítico con detonaciones de arma de fuego y atención a heridos, validando los protocolos internacionales de reacción.

“Monterrey está muy complacido de que puedan hacer aquí las capacitaciones, que nos sigamos viendo como instituciones hermanas, comprometidas con el tema de seguridad”, indicó el edil regio.

“Que esto se replique y se vea en cada uno de los eventos que se lleven a cabo con el Mundial y que, repito, sigamos trabajando en perfecta coordinación después del Mundial para la seguridad de Nuevo León, de Monterrey y de cada uno de sus municipios”.

El adiestramiento interinstitucional cuenta con la participación de efectivos de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Juárez, Escobedo y Santa Catarina.

De corporaciones estatales como Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal operativo de la FIFA.

El programa formativo, integrado bajo la estrategia del programa Escudo de Monterrey, es un plan intensivo teórico-práctico diseñado para mejorar las habilidades en campo, la reacción estratégica y el trabajo coordinado.

Para el alcalde regiomontano, la justa mundialista representa un escaparate global que pondrá a prueba las capacidades de la región, destacando que en materia de seguridad no existen divisiones geográficas.

“El tema del Mundial es un tema de América, ya no nada más de México, Estados Unidos y Canadá; si es de América, entonces no hay fronteras ni municipales ni estatales e internacionales en materia de seguridad”, sostuvo el munícipe.

Las autoridades informaron que la fase práctica y de aplicación real de los conocimientos adquiridos se llevará a cabo este jueves en las inmediaciones del Estadio Monterrey, uno de los inmuebles que albergará el torneo internacional.

Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por Wendy Cordero González, jefa del Gabinete de Monterrey; Jorge Alberto Márquez Esparza, comisario en jefe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y Brisilot Sandoval Sánchez, director de la Academia, Formación y Especialización Policial.