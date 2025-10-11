Licitan por 115 mdp equipamiento del nuevo Semefo

El nuevo edificio forense, cuya entrega está prevista para marzo de 2026, se construye sobre la avenida Gonzalitos, en la colonia Urdiales

El equipamiento del nuevo Servicio Médico Forense (Semefo) ya fue licitado y se adjudicó a la empresa Proveedora para la Construcción Regiomontana, con un monto de 115 millones de pesos, informó el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar.

“En el equipamiento se acaba de adjudicar la obra a una persona moral, el monto es por 115 millones de pesos. Toda la obra invertida para el Semefo va a ser de 360 millones aproximadamente”, dijo Flores Saldívar al término de la reunión de seguridad estatal en Palacio de Gobierno.

El nuevo edificio forense, cuya entrega está prevista para marzo de 2026, se construye sobre la avenida Gonzalitos, a la altura de la calle Leona Vicario, en la colonia Urdiales, en Monterrey.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el nuevo Semefo contará con instalaciones modernas, funcionales y con acabados hospitalarios, diseñadas para fortalecer al Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, y brindar un servicio más eficiente.

El inmueble tendrá una superficie total de siete mil 258 metros cuadrados, distribuidos en cinco niveles, y estará equipado, según el portal oficial de la Fiscalía, con: 356 camas, cabinas de video denuncias, laboratorios de química, genética y restos óseos, sala especializada para autopsias en vivo, punto de partida de criminalística de campo, recepción de indicios y planta de tratamiento.