Samuel García informó que siete de 21 trenes ya llegaron a Nuevo León; las unidades serán eléctricas y tendrán internet, pagos digitales y puertas de seguridad

Tras la construcción del viaducto de la Línea 6 del Metro, el gobierno estatal informó que comenzará a liberar los carriles ocupados por las obras en avenidas como Constitución, Lindavista y Miguel Alemán, hasta llegar al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

El gobernador Samuel García anunció la medida durante un recorrido de supervisión por las estaciones Bonifacio Salinas, Paseo La Fe y Altea, donde revisó los avances del nuevo Monorriel que conectará Monterrey, Guadalupe y Apodaca.

“Vamos a liberar Constitución, Lindavista, Miguel Alemán hasta el aeropuerto”, adelantó el mandatario estatal, al señalar que la liberación de los espacios comenzará una vez concluido el viaducto.

Durante la supervisión, García también informó que ya llegaron a Nuevo León siete de los 21 trenes contemplados para la Línea 6, mientras continúan las pruebas de las unidades y los trabajos de construcción de las estaciones.

“En lo que terminamos las estaciones, seguiremos haciendo pruebas. Ya llegaron siete de 21 trenes”, expresó.

Acompañado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el director general de Metrorrey, Abraham Vargas, y el subsecretario de Infraestructura estatal, José Francisco Ibargüengoitia, el Gobernador recorrió distintos puntos del proyecto en Guadalupe y Apodaca.

En la estación Paseo La Fe destacó que las unidades serán completamente eléctricas y que el sistema contará con internet, pagos digitales, elevadores, escaleras eléctricas y puertas de seguridad.

“Todo va a ser integrado, digital, con mucha seguridad. Todo eléctrico, no contamina, no hace ruido, todos los pagos digitales, internet”, señaló.

Explicó que las 21 estaciones tendrán un diseño estandarizado, con excepción de las ubicadas en Torre Rise y el Aeropuerto, que contarán con dimensiones mayores.

La Línea 6 del Monorriel conectará Torre Rise con Apodaca Centro y tendrá una extensión hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey.