Liberan vialidades tras protesta del Poder Judicial

Al retirarse para sostener una junta, empleados aclararon que aún no saben las medidas de protesta a implementar este próximo lunes

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Empleados del Poder Judicial levantaron el bloqueo vial que por casi cuatro horas mantuvieron en la avenida Constitución, en Monterrey, y que desquició a gran parte de la vialidad en la metrópoli.

Poco antes de las 13:00 horas, los trabajadores decidieron terminar el plantón que mantenían en esta vialidad estratégica de Monterrey.

El bloqueo, que inició desde las 9:00 horas, mantuvo cerrada esa arteria a la altura de la avenida Cuauhtémoc.

Los empleados cerraron todo el cuerpo de la lateral, además de los cuatro carriles ordinarios, y por lapsos cerraban dos de los carriles exprés.

El impacto del cierre vial fue mayúsculo porque, para evitar que los automovilistas quedaran "atrapados”, los cuerpos de Tránsito implementaron restricciones desde la avenida Revolución.

Para el cierre vial, se ayudaron con toldos que instalaron, y amenizaron la protesta con tambores.

El desquiciamiento de la circulación fue tal que muchos automovilistas llegaron tarde a su trabajo.

Los trabajadores protestan por el criterio selectivo que se aplicará en los exámenes a los que serán sometidos, ya que de eso depende la permanencia en su trabajo.

Al retirarse para sostener una junta, aclararon que aún no saben las medidas de protesta a implementar este próximo lunes.